Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yola çıktı

Tunus’un Binzert Limanı’nda bekleyen Küresel Sumud Filosu tekneleri, Gazze'ye doğru yola çıktı.



Hareket eden tekneler, açık denizde başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı’ndan ayrılan teknelerle buluşacak.



Gemilerde Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Avrupa ülkelerinden katılımcılar yer alıyor.



YOLCULUĞUNA 31 AĞUSTOS'TA BAŞLADI



Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.



Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.



Filonun Tunus’tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya’dan gelen tekneler 11 Eylül’de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

EN KALABALIK GAZZE FİLOSU



Küresel Kararlılık Filosu’na 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor. Filoda, Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Kararlılık Konvoyu ve Malezya merkezli Kararlılık Nusantara organizasyonu yer alıyor.

Bu yönüyle filo, şimdiye dek Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen en büyük uluslararası insani yardım girişimi olma özelliği taşıyor.