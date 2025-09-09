Küresel Sumud Filosu gemisine dronlu saldırı

Küresel Sumud Filosu'nun gemilerinden biri Tunus'ta dronlu saldırıda vuruldu.



Tunus'ta Sidi Bu Said limanında demirli olan gemiye saat 01.30 sıralarında dronla saldırı düzenlendi. Ana geminin vurulduğu andan saniyeler sonra kaydedilen görüntülerde güvertede bulunan aktivistlerin korkuyla kaçtığı görülüyor.

Saldırıda yaralanan olmazken, filoya ait tüm gemiler tedbir amaçlı boşaltıldı.



Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi yok.

BM RAPORTÖRÜNDEN AÇIKLAMA



BM Filistin Raportörü Francesca Albanese de sosyal medyadan açıklama yaptı.



Albanese, filoya seslenerek, "Sizinle ve adalet, insan hakları,onur için mücadele eden herkesle birlikteyim. Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz. Gazze yalnız değil." ifadelerini kullandı.



22 TEKNE TUNUS'TA BULUŞMUŞTU



Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yardımlara yönelik İsrail ablukasını kırmak için 31 Temmuz'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkmıştı.

Filodaki 22 tekne, dün Tunus'ta buluşmuştu. Aktivistler, yarın limandan ayrılarak Gazze'ye hareket edecekti.





