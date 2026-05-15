Küresel Sumud Filosu üçüncü defa Gazze yolunda. Marmaris'ten denize açıldı

TÜRK AKTİVİST DE KONUŞTU

Türk aktivist Şeyma Denli Yalvaç da medyanın ilgisinin kısıtlı olmasının kendilerini durdurmayacağını belirterek, "Hiçbir kanal bizi haber yapmasa bile önemli değil. ⁠Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Geçen yılın Ekim ayında İsrail ordusu, aynı kuruluş tarafından organize edilen bir başka filoyu durdurmuş, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu 450'den fazla katılımcıyı gözaltına almıştı.

GAZZE 'DE ATEŞKESE RAĞMEN DURUM ZORDA

Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun büyük çoğunluğu yerinden edilmiş durumda. ⁠Birçok insan ⁠şu an bombalanmış evlerde, yol kenarlarındaki derme çatma çadırlarda veya yıkılan binaların enkazı üzerinde yaşam savaşı veriyor.

Gazze Şeridi'ne tüm giriş çıkışları kontrol eden İsrail ise bölge halkına malzeme akışını engellediği iddialarını reddediyor.