Küresel Sumud Filosu üçüncü defa Gazze yolunda. Marmaris'ten denize açıldı
15.05.2026 11:51
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla dün üçüncü defa Marmaris'ten denize açıldı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti.
Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail müdahalesine uğramasının ardından Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla Marmaris'ten yeniden hareket etti. Filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
45 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filo, Rodos Adası'nın 27 mil doğusunda ortalama 5 knot süratle seyrediyor.
Marmaris limanından hareket eden aktivistler, küresel odağın İran savaşı gibi farklı konulara kaydığı bir dönemde, Gazze'deki ablukanın sürdüğünü ve yardımların bölgeye ulaşması için bu girişimin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Küresel Sumud Filosu Bahaer Misyonu rotası.
İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI
Filo daha önce 12 Nisan'da İspanya'dan hareket etmiş fakat İsrail güçleri gruptaki gemilere müdahale ederek 100'den fazla Filistin yanlısı aktivisti Girit'e götürmüş, iki kişiyi ise İsrail'de gözaltına almıştı.
Filonun İngiliz heyetinden aktivist Katy Davidson, daha önceki girişimin Sicilya ve Girit arasında engellendiğini hatırlatarak, İngiliz hükümetinin bu duruma karşı "hiçbir şey yapmamasını" eleştirdi.
Davidson, filo Gazze'ye ulaşamasa bile, olası bir müdahalenin bölgedeki duruma yeniden dikkat çekeceğini ekledi.
Küresel Sumud Filosu'na müdahale anları.
TÜRK AKTİVİST DE KONUŞTU
Türk aktivist Şeyma Denli Yalvaç da medyanın ilgisinin kısıtlı olmasının kendilerini durdurmayacağını belirterek, "Hiçbir kanal bizi haber yapmasa bile önemli değil. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Geçen yılın Ekim ayında İsrail ordusu, aynı kuruluş tarafından organize edilen bir başka filoyu durdurmuş, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu 450'den fazla katılımcıyı gözaltına almıştı.
GAZZE'DE ATEŞKESE RAĞMEN DURUM ZORDA
Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun büyük çoğunluğu yerinden edilmiş durumda. Birçok insan şu an bombalanmış evlerde, yol kenarlarındaki derme çatma çadırlarda veya yıkılan binaların enkazı üzerinde yaşam savaşı veriyor.
Gazze Şeridi'ne tüm giriş çıkışları kontrol eden İsrail ise bölge halkına malzeme akışını engellediği iddialarını reddediyor.