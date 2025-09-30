Küresel Sumud Filosu yüksek riskli bölgede: Can yelekleriyle hazır bekleyiş

"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR" Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi. Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı. CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi. Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanlığının, "Küresel Sumud Filosu'nu takip eden deniz firkateyninin yakında bir telsiz çağrısı yapacağını ve katılımcılara kritik bölgeye varmadan önce gemiyi terk etme ve karaya dönme fırsatı sunacağını" bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Şunu kesin olarak ifade edelim, bu koruma değil. Bu sabotajdır. Bu, hükümetlerin kendilerinin üstlenemediği barışçıl insani bir misyona moral bozmak ve parçalamak için yapılan bir girişimdir, üstelik sessizlikleri ve ortaklıkları bu noktaya gelinmesine yol açmıştır. Bu, diplomasi kılıfına bürünmüş bir korkaklıktır. İtalya gerçekten yaşamları korumak isteseydi, İsrail'in yardımcısı gibi hareket etmez ve sivillere geri çekilmeleri için baskı yapmazdı. Deniz filosunu, barışçıl gönüllülerin Gazze'ye güvenli geçişini sağlamak, uluslararası hukuku uygulamak ve hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kullanırdı. Bunun altına imza atmak bile ortaklıktır" ifadeleri kullanıldı.

"İTALYAN DONANMASI BU MİSYONU ENGELLEYEMEZ"

Gemideki her katılımcının risklerin tamamen farkında olarak bu yolculukta yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Yanıltıcı bir yanılsama içinde değiliz. Burada olmamızın nedeni, soykırım, açlık ve toplu cezalandırma karşısında sessiz kalmanın, insani yardım taşıyan bir gemiyle yol almanın taşıdığı riskten çok daha tehlikeli olmasıdır." denildi.

Açıklamada, İtalyan hükümetinin bunun farkında olduğu belirtilerek, "Ancak (İtalyan hükümeti) yasa dışı bir ablukayı kırmak yerine, sadece tehlike noktasına kadar eşlik etmeyi ve ardından bizi karaya geri döndürmeyi (İsrail'in, Filistin halkını tam bir cezasızlıkla katletmeye ve aç bırakmaya devam ettiği bir ortamda) seçmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Filonun yoluna devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İtalyan donanması bu misyonu engelleyemez. Ablukayı kırma talebi geri çekilemez ve ahlaki sorumluluğumuz denize atılamaz. Katettiğimiz her deniz mili, karşılaştığımız her tehdit, hükümetlerin yapamadığını ve sıradan vatandaşların şimdi yapmak zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koymaktadır."



Açıklamada, İsrail'in ablukasının yasa dışı olduğu ve suç teşkil ettiğine vurgu yapılarak, "Dünyanın sessizliği ise tahammül edilemez. Eğer İtalyan hükümeti cesaretiyle hatırlanmak istiyorsa, bizimle birlikte yol almalıdır" denildi.



YARDIM İÇİN FIRKATEYN GÖNDERİLMİŞTİ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.

İtalya Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, filoya eşlik eden İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceği ve bunun için her tekneye "son çağrı" mesajı göndereceği belirtilmişti.

İspanya da filonun güvenliği için bir donanma gemisi göndereceğini açıklamıştı.