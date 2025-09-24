Küresel Sumud Filosu'na saldırı: İtalya fırkateyn gönderdi

İtalya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, filonun Yunanistan'dan yola çıkan gemilerine, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Crosetto, filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini bildirdi. Bakan, demokrasilerde uluslararası hukuka uygun ve şiddet içermeyen protesto biçimlerinin korunması gerektiğini belirtti.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştüğünü aktaran Crosetto, Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"ın, vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını vurguladı. İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisinin de bilgilendirildiğini kaydetti.



FRANSIZ SOLCULARDAN MACRON'A ÇAĞRI

Fransa’da ise sol muhalefet, aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu filoya yönelik son saldırının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrı yaptı.



Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'a yazdığı mektupta Sumud Filosu'ndaki Fransızlar için "diplomatik koruma" sağlanmasını talep etti.



Mektubunda Gazze’deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını ve 1,5 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Panot, yardım için yola çıkan ve "daha önce görülmemiş büyüklükteki barışçıl ve insani Filo organizasyonu" olarak tanımladığı Küresel Sumud'un korunması gerektiğini vurguladı.



Filoya yerel saatle 02.00 sıralarında Yunanistan sahasında drone saldırısı düzenlenmişti.

SES BOMBALARI KULLANILDI



"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, 8 tekneye yönelik saldırılarda drone'lar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmiş, ufak çaplı hasar meydana gelen teknelerin “kararlılıkla” yoluna devam edeceği bildirilmişti.

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı. Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye de drone saldırısı düzenlenmişti.



EN KALABALIK FİLO



Küresel Sumud Filosu'nda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist, teknelerle Gazze'ye ulaşmak için 31 Ağustos'ta yola çıktı.



Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.