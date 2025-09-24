Küresel Sumud Filosu'na ses bombalarıyla taciz: İki gemi hasar gördü

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor.

Filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.



FİLODAN AÇIKLAMA



Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır.



Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür.

Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var.



Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.



Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." denildi.

Sumud Filosu'ndaki aktivistler teknelerin birbiriyle iletişiminin kesilmesi için radyo frekanslarının uzaktan müdahale ile bozulduğunu söyledi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU



Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.



İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Filo yoluna devam ediyor, şu anda Girit açıklarında olan 35 tekne, Gazze'ye doğru yol alıyor.