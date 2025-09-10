Küresel Sumud Filosu'na yeni saldırı

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler Tunus'ta Sidi Bu Said limanında demirli olan Alma teknesinin hedef alındığını duyuran aktivistler, saldırının "dron saldırısı olduğundan şüphelendiklerini" duyurdu.



Saldırıda yaralanan olmadığı açıklanırken, filodaki diğer teknelerde bulunan Türk aktivistlerin de durumu iyi.



Filoya ait tüm tekneler dün ana tekneye yapılan saldırı sonrası tedbir amaçlı boşaltılmıştı.



Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi yok.

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya ilişkin "Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin 'dron' diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim." ifadelerini kullandı.



FİLONUN İKİNCİ BÜYÜK TEKNESİ

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Filonun ikinci büyük teknesi olan Alma'ya Tunus'taki limanda İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirten Nevvar, "Teknedeki aktivistlerden aldığımız habere göre dronla yapılan saldırının ardından teknede yangın çıktı.

Tekneye yaklaşan küçük bir drondan atılan yanıcı madde teknede yangın çıkmasına neden oldu. Yangın Tunuslu yetkililer tarafından söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Filodaki 22 tekne, 8 eylülde Tunus'ta buluşmuştu.

Aktivistler, yarın limandan ayrılarak Gazze'ye hareket edecekti.

