Küresel Sumud Filosu'nun İtalya ayağı harekete geçti. Onlarca tekne, Gazze'deki ablukayı delmek ve yardımları ulaştırmak için Sicilya adasından ayrıldı.

Katanya ve Augusta limanlarından hareket eden tekneler, Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce adanın güneyindeki Siracusa kentine uğradı.



Tekneler, Filistin bayraklarıyla donatıldı. İsrail saldırılarının durmasını isteyen ve Gazze'ye destek veren çok sayıda İtalyan, filoyu uğurlamak için limanlara akın etti.



İtalya'dan açılan teknelerde, 4 parlamenter de yer alıyor. Sumud Filosu'nda Türkiye'den de katılımcılar var.



TUNUS'TAKİ TEKNELERLE DENİZDE BULUŞUP GAZZE'YE GİDECEKLER



İtalya'dan hareket öncesi aktivistler basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında konuşan Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia yönlerinin Gazze olduğunu, buradan Tunus’a gitmeyeceklerini, oradan gelecek teknelerle denizde buluşup yola devam edeceklerini söyledi.



Delia, İtalya'dan 150-160 kişinin 18 tekneyle Küresel Sumud Filosu'na katılacağı bilgisini verdi.



Grup, yaklaşık 10 gün Akdeniz'de ilerledikten sonra Gazze açıklarına ulaşacak.