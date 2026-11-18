ABD 'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bir apartman dairesinin dolabında, kürk mantoların arasında yaklaşık 40 yıl boyunca saklanan Georgia O'Keeffe tablosu , dün düzenlenen müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.

Christie's müzayede evi, Amerikalı sanatçının 1930 tarihli "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı çığır açıcı soyut manzara eserinin, kimliği açıklanmayan bir alıcıya gittiğini duyurdu.

Başlangıçta 3 milyon dolar değer biçilen 10'a 24 inç boyutlarındaki tablo , tahminlerin oldukça üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

YAŞLI TEYZENİN DOLABINDAKİ SERVET TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

Kayıp eserin hikayesi, birkaç hafta önce 65 yaşındaki Betsy'nin East Village'daki bir daireyi temizlemesiyle yeniden başladı.

Yalnızca ikinci adıyla anılmak isteyen Betsy, o günlerde palyatif bakım merkezine yatmaya hazırlanan yaşlı teyzesinin eşyalarını topluyordu.

Betsy, tablonun orijinal kutusunu koridor dolabındaki kürk mantoların arasında buldu.

Aslında teyzesi bu tablodan ilk kez 2022 yılında, eve sağlık görevlilerinin gelebilmesi için daireyi düzenledikleri sırada sıradan bir sohbet arasında söz etmişti.

New York Post gazetesine verdiği demeçte Betsy o anı, "İşte o zaman, 'Bu arada, koridor dolabında bir Georgia O'Keeffe var' demişti" sözleriyle anlattı.

Eskiden Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve ailesinin kimliğinin gizli tutulmasını istediği teyze, tablonun yeniden bulunmasından kısa süre sonra 98 yaşında hayatını kaybetti.

Tabloyu bulduğunda ilk olarak onu elinde tutmanın bir yolunu aradığını belirten Betsy, "Acaba bunu kendime saklayabilir miyim diye düşündüm" dedi.

Ancak eserin gerçek değerini araştırmaya başladıklarında bu fikrinden vazgeçtiğini söyleyen Betsy, "Evimden daha değerli olduğunu fark ettim" diye konuştu.