Kürk mantoların arasında bulundu, 40 yıl sonra servet değerine satıldı
18.11.2026 09:42
Son Güncelleme: 18.11.2026 09:57
New York'taki bir apartman dairesinin dolabında yaklaşık 40 yıl boyunca saklanan Georgia O'Keeffe tablosu, Christie's müzayedesinde 4,9 milyon dolara alıcı buldu.
ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bir apartman dairesinin dolabında, kürk mantoların arasında yaklaşık 40 yıl boyunca saklanan Georgia O'Keeffe tablosu , dün düzenlenen müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.
Christie's müzayede evi, Amerikalı sanatçının 1930 tarihli "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı çığır açıcı soyut manzara eserinin, kimliği açıklanmayan bir alıcıya gittiğini duyurdu.
Başlangıçta 3 milyon dolar değer biçilen 10'a 24 inç boyutlarındaki tablo, tahminlerin oldukça üzerinde bir fiyata alıcı buldu.
YAŞLI TEYZENİN DOLABINDAKİ SERVET TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI
Kayıp eserin hikayesi, birkaç hafta önce 65 yaşındaki Betsy'nin East Village'daki bir daireyi temizlemesiyle yeniden başladı.
Yalnızca ikinci adıyla anılmak isteyen Betsy, o günlerde palyatif bakım merkezine yatmaya hazırlanan yaşlı teyzesinin eşyalarını topluyordu.
Betsy, tablonun orijinal kutusunu koridor dolabındaki kürk mantoların arasında buldu.
Aslında teyzesi bu tablodan ilk kez 2022 yılında, eve sağlık görevlilerinin gelebilmesi için daireyi düzenledikleri sırada sıradan bir sohbet arasında söz etmişti.
New York Post gazetesine verdiği demeçte Betsy o anı, "İşte o zaman, 'Bu arada, koridor dolabında bir Georgia O'Keeffe var' demişti" sözleriyle anlattı.
Eskiden Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve ailesinin kimliğinin gizli tutulmasını istediği teyze, tablonun yeniden bulunmasından kısa süre sonra 98 yaşında hayatını kaybetti.
Tabloyu bulduğunda ilk olarak onu elinde tutmanın bir yolunu aradığını belirten Betsy, "Acaba bunu kendime saklayabilir miyim diye düşündüm" dedi.
Ancak eserin gerçek değerini araştırmaya başladıklarında bu fikrinden vazgeçtiğini söyleyen Betsy, "Evimden daha değerli olduğunu fark ettim" diye konuştu.
Georgia O'Keeffe
BİR MİSAFİRİN BAKIŞLARI 40 YIL DOLABA KAPATTI
Eserin aileye girişi 1960'lı yıllara dayanıyordu.
Teyzesinin annesi, tabloyu Manhattan'daki 51. Cadde'de yer alan ve O'Keeffe'nin sanat galerisi olan The Downtown Gallery'den sadece 3 bin 600 dolara satın almıştı.
Anne, bu tabloyu kızına mezuniyet hediyesi olarak vermişti.
Eser, 1980'li yıllara kadar teyzesinin dairesinin duvarında asılı kaldı.
Betsy'nin aktardığına göre, o yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya "biraz fazla yakından bakması" teyzesini ürküttü.
Son derece ketum bir karaktere sahip olan teyze, bu olayın ardından tabloyu koridor dolabına kaldırdı ve bir daha asla duvara asmadı.
Betsy, teyzesinin tablonun değerinin tamamen farkında olduğunu düşünüyor.
Teyzesinin bu eseri "mali durumunun bir göstergesi olarak gördüğünü" belirten Betsy, tablonun bu nedenle özenle saklandığını ifade etti.
ÜÇ SERİNİN KAYIP İLK PARÇASI İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Bugüne kadar halk tarafından hiç görülmediği tahmin edilen eser, sanat tarihi açısından da önem taşıyor.
Tablonun, O'Keeffe'nin New Mexico'nun kuzeyindeki Lobo Zirvesi'ni betimlediği üç eserlik serinin ilk parçası olduğu değerlendiriliyor.
Serinin ikinci tablosu, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor.
Üçüncü eser ise 2018 yılında satılana kadar uzun yıllar Rockefeller ailesinin koleksiyonunda yer aldı.
GEORGIA O'KEEFFE KİMDİR?
Çiçek, gökdelen ve çöl manzarası betimlemeleriyle "Amerikan modernizminin annesi" olarak tanınan ABD'li modernist ressam Georgia O'Keeffe (1887-1986), yetmiş yıla yayılan kariyerinde soyutlama ile gerçekçiliği harmanlayan kendine özgü bir görsel üslup geliştirdi.
Wisconsin'de büyüyen O'Keeffe, Chicago ve New York'ta eğitim aldıktan sonra kalıcı olarak New Mexico'ya yerleşti ve güneybatı coğrafyasının manzaraları sanatını derinden biçimlendirdi.
O'Keeffe, izleyicileri gündelik doğa biçimlerine yakından bakmaya teşvik etmek için büyük ölçekli ve yakın plan çiçek resimleri yaptı.
"Jimson Weed" ile "Blue and Green Music" gibi eserleri, sanatçının cesur renk kullanımını, akıcı çizgilerini ve yalınlaştırılmış biçimlerini öne çıkarıyor.
Fotoğrafçı ve galerici Alfred Stieglitz, O'Keeffe'nin çizimlerini ilk kez New York'ta sergiledi ve ilerleyen yıllarda sanatçıyla evlendi.
O'Keeffe bu kentte yükselen gökdelenleri resmetti ve 1946 yılında Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) retrospektif sergisi düzenlenen ilk kadın sanatçı oldu.