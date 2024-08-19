Kursk taarruzu adım attırdı: Rusya, Ukrayna'ya barış önerilerini geri çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, Kursk bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya yaptıkları barış önerilerini geri çektiklerini açıkladı.

Kursk taarruzu adım attırdı: Rusya, Ukrayna'ya barış önerilerini geri çekti

birliklerinin 6 Ağustos'ta başlayan Kursk operasyonu devam ederken , olası barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı 'in yardımcısı Yuri Ushakov, SHOT haber kuruluşu tarafından yayınlanan bir video açıklamasında, Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesine saldırması nedeniyle Moskova'nın şimdilik Ukrayna ile barış görüşmeleri yapmaya hazır olmadığını söyledi.

Ushakov, "Rusya Ukrayna'ya barış önerilerini geri çekti" dedi.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'nın dün, Kursk bölgesindeki Seym nehri üzerindeki üçüncü bir köprüyü vurduğunu  bildirdi.

Komiteden bir müfettiş, “18 Ağustos'ta Karyzh köyündeki konutlara ve sivil altyapıya yönelik roket ve topçu silahlarının kullanıldığı hedefli bombardıman sonucunda Seym nehri üzerindeki üçüncü bir köprü hasar gördü” dedi.

Kiev birlikleri, 6 Ağustos'ta Rusya'nın batı sınırını geçerek Kursk bölgesine sızmıştı. O günden bu yana Rus güçleri ile çatışmalar devam ediyor. 

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