Kurt Cobain öldürüldü mü? "İntihar değil cinayet" iddiası

Nirvana solisti Kurt Cobain, 5 Nisan 1994’te 27 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer, ölüm nedenini bir pompalı tüfekle gerçekleştirilen intihar olarak kayda geçirdi.

O dönem yapılan otopside, Cobain’in cenazesinin garajın üzerindeki serada bulunduğu belirtilmişti.

YENİ İNCELEME NE DİYOR?

Aradan geçen on yılların ardından bağımsız bir adli bilimciler ekibi, Cobain’in otopsi raporu ve olay yerinde bulunan materyallerini yeniden mercek altına aldı. Ekipte, daha önce aşırı doz ve ardından ateşli silah travması içeren vakalarda görev almış uzman Brian Burnett de yer aldı.

Bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins’in Daily Mail’e verdiği bilgiye göre Burnett, delilleri üç gün inceledikten sonra “Bu bir cinayet. Bir şey yapmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCE AŞIRI DOZ VERİLDİ, SONRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Hakemli dergide yayımlanan çalışmada, Cobain’in bir ya da birden fazla kişi tarafından önce aşırı doz eroinle etkisiz hale getirildiği, ardından başından vurulduğu ve olayın intihar süsü verilerek kurgulandığı öne sürüldü.

Wilkins, otopsideki bazı bulguların “anlık bir pompalı tüfekle intihara” uymadığını savundu. Beyin ve karaciğerde görülen nekrozun oksijen yoksunluğuna bağlı olarak aşırı doz vakalarında ortaya çıktığını, bunun tipik bir pompalı tüfek yaralanmasıyla açıklanamayacağını iddia etti.

OLAY YERİ BULGULARI TARTIŞMA YARATTI

20 Haziran 1994 tarihli otopsi raporunda, Cobain’in kot pantolonunun sol ön cebinde fişeklerin makbuzunun bulunduğu kaydedildi.

Wilkins, silaha ve fişeklere ait makbuzların cebinde bulunması ve fişeklerin ayaklarının dibine dizilmiş olmasının kurgu ihtimalini güçlendirdiğini ileri sürdü.

Uzman, “Bana göre biri bir film sahnesi kurmuş ve bunun intihar olduğundan kesinlikle emin olmanızı istemiş gibi görünüyor.” dedi.

YETKİLİLER DOSYAYI YENİDEN AÇMIYOR

Yetkili kurumlar ise resmi görüşün değişmediğini açıkladı.

Adli Tıp Ofisi’nden yapılan açıklamada, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte tam bir otopsi yapıldığı ve tüm prosedürlerin uygulandığı belirtildi. Ofis, yeni bir kanıt ortaya çıkması halinde dosyanın yeniden değerlendirilebileceğini, ancak şu ana kadar böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Seattle Polisi de soruşturmanın yeniden açılmayacağını ve departmanın Cobain’in intihar ettiği yönündeki tespitinin geçerliliğini koruduğunu duyurdu.