Kurtarılan İsrailli esirler konuştu: Rehineler ancak anlaşmayla kurtarılabilir

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin yeni bir esir takası mutabakatı için gelecek hafta Katar'a gideceğini duyurmuştu.



Mossad Başkanı, Şin-Bet (Şabak) Direktörü ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.



New York Times gazetesi Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı.