Kurtulmuş, Rusya Parlamentosu’nda konuştu: “İsrail’in suç defteri kabardı, bardak taştı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Parlamentosu’na hitap etti.

Kurtulmuş buradaki konuşmasında Ankara-Moskova ilişkileri, Türkiye’nin BRICS üyeliği ve bölgesel konulara ilişkin mesajlar verdi.



“Türkiye olarak BRICS’in çok değerli bir enstürman olduğunu düşünüyoruz.” diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Türkiye’nin BRICS’e üyeliği, Türkiye’nin mevcut üyeliklerine bir alternatif değil, tam tersine Türkiye’nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argüman olarak telakki edilmektedir.” ifadelerini kullandı.



İSRAİL’İN SALDIRILARI



Kurtulmuş’un gündeminde İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları da vardı. TBMM Başkanı, son saldırıların bardağı taşırdığını söyledi.



Kurtulmuş, “Lübnan’da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın hayal bile edemeyeceği noktadadır. Bu siber suçlar, İsrail’in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır.” dedi.

Kurtulmuş’un konuşmasından satır başları şöyle:



“Bu ziyaretimizle birlikte iki ülkenin parlamentoları arasında ilişkilerin geliştirilmesi bakımından değerli bir katkı sunacağına inanıyorum. Dünyanın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı, dünya sisteminin önemli değişimleri tecrübe ettiği bir dönemden geçiyoruz.



İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki; barış yoksa, güvenlik yoktur. İstikrar yoksa kalkınma yoktur. Bu dördü birbiriyle irtibatlı olan konularda Türkiye olarak her zaman barışı, güvenliği, istikrarı ve kalkınmayı önemli bir hedef olarak önümüze koymuş bir ülkeyiz.



TÜRKİYE’NİN BRICS ÜYELİĞİ



Önümüzdeki ekim ayında Kazan’da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının, çok kutuplu dünya düzeninde önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak BRICS’in çok değerli bir enstürman olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede Türkiye’nin BRICS’e üyeliği, Türkiye’nin mevcut üyeliklerine bir alternatif değil, tam tersine Türkiye’nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argüman olarak telakki edilmektedir.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin artık sadece iki ülke arasındaki bir kriz değil, bölgesel ve küresel bir çatışma potansiyeli taşıyan önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Türkiye olarak başından beri bu meselenin barışçıl yollarla çözülebilmesi için inisiyatif almayı uygun gördük. Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur. Türkiye olarak her platformda dile getirdiğimiz bir konuyu burada da ifade etmek isterim; Rusya’nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresinin sonuç alması mümkün değildir.



İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI



İnsanlık büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Batı dünyasının İsrail’in saldırganlığına destek verdiği ve uluslararası standartlarının hemen hepsinin ayaklar altına alındığı soykırım karşısında sessiz ve teşvikkar davrandığını biliyoruz. Lübnan’da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın hayal bile edemeyeceği bir noktadadır. Lübnan’da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın hayal bile edemeyeceği noktadadır. Bu siber suçlar, İsrail’in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır.