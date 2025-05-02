Kurutulmuş papazın mumyasının gizemi çözüldü: "Eski Mısır'dan çok farklı"

Avusturya'nın bir köyünde bulunan mumyanın gizemi çözüldü. Araştırmacılar, mumyanın beklenmedik bir şekilde (rektum yoluyla) mumyalandığını açıkladı.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre St Thomas am Blasenstein kilise mahzeninde saklanan mumyalanmış cesedin etrafında uzun süredir "entrika" dönüyordu. Kalıntıların, 1746 yılında 37 yaşında ölen ve mumyaya “havayla kurutulmuş papaz” lakabını kazandıran aristokrat papaz Franz Xaver Sidler von Rosenegg'in doğal yollarla korunmuş cesedi olduğu söyleniyordu.

Şimdi uzmanlar, cesedin karın ve pelvis boşluklarının odun yongaları, parçalanmış dallar, kenevir ve ipek gibi kumaşlar ve çinko klorürle (vücudun içindeki sıvıları emecek malzemeler) doldurularak mumyalandığını keşfettiklerini söylüyor.

"BİLİNEN YÖNTEMLERDEN ÇOK FARKLI"

Almanya'daki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde patolog olan ve çalışmanın ilk yazarı Dr. Andreas Nerlich, böyle bir işlem için dışarıdan bir kanıt bulunmadığından keşfin sürpriz olduğunu ifade etti.

“Vücut duvarı açılmamıştı, bu nedenle mümkün olan tek giriş rektumdu” diyen Nerlich, bunun eski Mısır'dakiler de dahil olmak üzere daha önce bilinen mumyalama yöntemlerinden çok farklı olduğunu belirtti.

Frontiers in Medicine dergisinde yazan Nerlich ve meslektaşları, mumyanın daha önce uzmanlar tarafından dışarıdan nasıl incelendiğini ve diğer incelemelerin yanı sıra X-ışınları ile nasıl incelendiğini bildirdi.

X-ışınları iç dolguyu tespit edememiş olsa da, mumyanın sol alt bağırsağında yuvarlak bir yapı ortaya çıkarmış ve bu da kişinin zehirli bir kapsül yuttuktan sonra öldüğüne dair söylentilere yol açmıştı.

35-45 YAŞLARINDA BİR ERKEĞE AİT

Mahzende yakın zamanda yapılan bir restorasyon sırasında Nerlich ve meslektaşları kısmi otopsi, CT taramaları ve diğer analizleri yapmak için onay aldılar. Araştırmacılar, üst gövdesi iyi korunmuş, ancak yüzü, alt bacakları ve ayakları çürümüş olan mumyanın, büyük olasılıkla 35 ile 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve bir deri örneğinin radyokarbon tarihlemesinin 1734 ile 1780 yılları arasında öldüğünü gösterdiğini keşfetti.



Ekip, bu bulguların Sidler hakkında bilinenlerle uyumlu olduğunu belirterek, kemik, diş ve deri örneklerinin analizinin, adamın diyetinin bölgedeki yerel bir kilise papazınınkiyle uyumlu olduğunu, hayvansal ürünler ve Orta Avrupa tahıl çeşitleri açısından zengin olduğunu ortaya koyduğunu ekledi.