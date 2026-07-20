Kuryelik yapıyordu, teslimatlar arasında yazdığı şiirlerle ödül kazandı

Çin 'de yemek kuryesi olarak çalışan Wang Jibing, teslimatlar arasında yazdığı şiirlerden oluşan "Low Flight" (Alçak Uçuş) adlı kitabıyla ülkenin en saygın edebiyat ödüllerinden Lu Xun Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Adını modern Çin edebiyatının öncülerinden kabul edilen Lu Xun'dan alan ödül, ülkedeki en önemli edebiyat ödülleri arasında gösteriliyor.

ŞİİRLERİNİ TESLİMATLAR ARASINDA YAZDI

56 yaşındaki Wang, 2019 yılında yemek kuryesi olarak çalışmaya başladı.

İnşaat işçiliği, sokak satıcılığı ve geri dönüşüm işçiliği gibi pek çok farklı işte çalışan Wang, okuma ve yazma tutkusundan ise hiç vazgeçmedi.

Son yıllarda sosyal medyada paylaştığı şiir ve denemelerle dikkat çeken Wang, teslimatlar arasında aklına gelen dizeleri çoğu zaman küçük kağıtlara not etti.

İLHAMINI DİĞER KURYELERDEN ALDI

2024 yılında yayımlanan Low Flight, Wang'ın yaklaşık 200 yemek kuryesiyle yaptığı görüşmeler ve onların günlük yaşamlarından esinlenerek yazdığı şiirlerden oluşuyor.

Wang, ödülü kazandığını öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını ancak sonrasında üzerindeki ilginin kendisinde psikolojik baskı oluşturduğunu söyledi.

KURYELİK YAPMAYA DEVAM EDECEK

Buna rağmen kurye olarak çalışmayı bırakmayı düşünmediğini belirten Wang, 60 yaşına kadar çalışmayı planladığını ifade etti.

"Bu işi geçinmek için yapmak zorunda değilim. Ama işin atmosferini seviyorum ve beni formda tutuyor. Sade bir yaşam istiyorum. Bu ödül beni değiştirmeyecek." dedi.