Kuş gribi virüsünde ilk mutasyon: Evcil kedilere de bulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi, geçen hafta Louisiana'da kaydedilen ilk ağır Kuş Gribi vakasında, hastadan alınan örneklerin incelendiğini duyurdu.



Virüsün vücuda bulaşma mekanizmasını kontrol eden genlerde mutasyon tespit edildiği açıklandı.



65 yaşındaki hastada solunum yetmezliğine yol açan virüsün, Kaliforniya'da çiftlik hayvanlarında ve diğer vakalarda görülen varyanttan farklı olduğu uyarısı yapılıyor.

İNSANDA GÖRÜLEN İLK MUTASYON

Vaka kuş gribinde insanda tespit edilen ilk mutasyon olarak kayıtlara geçti. Durumun insandan insana bulaşma riskini artırıp artırmadığı inceleniyor.

EVCİL KEDİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI



Öte yandan kuş gribi virüsü Oregon'da bir evcil kedinin ölümüne yol açtı.



Kedinin, çiğ hindi eti içeren hazır mama yediği tespit edildi. Virüs tespit edilen kedi mamaları toplatıldı.



Amerikalı yetkililer, kedi sahiplerini evcil hayvanlarına çiğ süt ve et verilmemesi konusunda uyarıyor.



Mart ayından beri ülkede insanlarda görülen Kuş Gribi vakaları 60'a ulaştı.



Kuşlar ve kümes hayvanlarında görülen virüsün Kaliforniya'daki çiftlik hayvanlarında yayılmasıyla acil durum kararı verilmişti. Virüslü süt sebebiyle dört evcil kedinin öldüğü sanılıyor.



Washington eyaletinde bir hayvan barınağında, aralarında bir bengal kaplanı ve pumaların da olduğu 20 büyük kedi kuş gribi sebebiyle ölmüştü.

