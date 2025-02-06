Kuş sürüsü 179 can almıştı: Termal kamera ve radar önlemi alınacak

Güney Kore hükümeti, 179 kişinin ölümüne yol açan Jeju Air uçak kazasının ardından güvenlik tedbirlerini artırmak için harekete geçti.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı yeni havacılık güvenlik planına göre, şu anda sadece Incheon, Gimpo, Gimhae ve Jeju havaalanlarında bulunan ve kuş çarpmasını önlemede kullanılan termal kameraların ülkedeki 15 havaalanının hepsine kurulacağı bildirildi.





CAYDIRICI CİHAZLAR KURULACAK

An itibariyle sadece Incheon ile Jeju havaalanlarında bulunan ve kuşları korkutmak için ses ve ultrasonik dalgalar yayan caydırıcı cihazların kullanımının ise yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

Ayrıca, uçaklara erken uyarı sağlamak amacıyla tüm havaalanlarına kuş algılama radarları yerleştirileceği aktarıldı.

Havaalanlarında kuş çarpmasını önlemek üzere görevlendirilen personel sayısının ise artırılacağı ve en az 2 personelin her zaman görev başında olmasının sağlanacağı belirtildi.

179 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimimdeki duvara çarpmıştı.

Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığı açıklanmıştı.

KUŞ ÇARPMASI İZİNE RASTLANMIŞTI

Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ön kaza inceleme raporunda ise, kuş çarpması ihtimaline dikkat çekilerek, "Her iki motor da incelenmiş ve tüyler ile kan lekeleri bulunmuştur" denilmişti.

Ayrıca, uçağın motorlarında göçmen bir tür olan Baykal Ördeği DNA'sına rastlandığı kaydedilmişti. Kazanın kesin nedenine dair araştırmaların sürdüğü vurgulanmıştı.

