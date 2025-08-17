Kütüphaneden ödünç alınan kitap 82 yıl sonra geri geldi

ABD Oregon'da bir kişi, Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” adlı eserini 82 yıl sonra iade etti. Kitapla birlikte gönderilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” notu yer aldı.

Mektubu yazan kişi, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını, o dönemde Meksiko City’ye taşınırken yanında götürdüğünü belirtti. Kitap, yıllar sonra babasından kalan kutular arasında bulundu.

16 BİN DOLARDAN FAZLA BORÇ ÇIKACAKTI

San Antonio Kütüphanesi, 2021’de gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitap alındığı dönemde günlük ceza 3 sentti. Bu hesaplamayla 82 yılın sonunda yaklaşık 900 dolara, enflasyona göre ise 16 bin dolardan fazla bir borç çıkacaktı.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİNDE SERGİLENECEK

Yetkililer, kitabın hala iyi durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini açıkladı. Daha sonra satışa çıkarılarak kütüphane yararına kullanılacak.



Her ne kadar 82 yıl uzun bir süre olsa da, bu bir rekor değil. Guinness’e göre şimdiye kadarki en gecikmeli iade, Cambridge Üniversitesi’nde 1668’de ödünç alınıp 288 yıl sonra geri verilen kitaba ait.