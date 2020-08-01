Kuveyt Türkiye dahil 20 ülkeyle uçuşları başlattı

Kuveytli yetkililer havayolu ulaşımında 3 aşamalı normalleşme süreci belirlendiğini ve bugünden itibaren 6 ay sürecek ilk aşamaya geçildiğini duyurdu.



İlk aşamada uçuşlar aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İsviçre, İran, Katar, Azerbaycan ve Mısır'ın da bulunduğu toplam 20 ülkeyle yeniden başladı.



Kuveyt makamlarının hava yolu ulaşımı için belirlediği kriterlere göre, ilk aşamada havalimanı, gelen ve giden yolcu uçakları için yüzde 30 kapasiteyle hizmet verecek.



Günde maksimum 10 uçuş yapılacak ve bu uçuşlarda toplam yolcu sayısı 10 bini geçmeyecek.



İkinci ve üçüncü kademelerde kapasite artırılacak. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta durdurulmuştu.