İran ’ın, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın girişinde yer alan Keşm Adası’nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ve Bahreyn şüpheli saldırılara hedef oldu.



Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni İHA saldırılarının düzenlendiği belirtilerek, "Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" ifadelerine yer verildi. Halka resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılırken, saldırıların kaynağı ya da yol açtığı muhtemel hasara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



BAHREYN YÖNETİMİ ALARMA GEÇTİ



Bahreyn ordusu da sosyal medya hesabından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "Bahreyn'i hedef alan düşmanca tutumunu ve sistematik saldırılarını" sürdürdüğü belirtildi.

Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen "bir dizi hain hava saldırısına" karşılık verdiği vurgulandı.



HALKA “POTANSİYEL TEHDİT” UYARISI



Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak, "Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Söz konusu tehdidin ne olduğu ve kaynağı hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, yaklaşık 1 saatin ardından "potansiyel tehdit" uyarısı yürürlükten kaldırıldı.



ÇOK KATLI BİR BİNADA YANGIN ÇIKTI



Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama yakınlarındaki Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binanın yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.



Açıklamada, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde gerekli müdahalelerde bulunduğu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İRAN, ABD’NİN KEŞM ADASI'NI VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI



İran Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD’nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını ifade etmişti. Söz konusu gelişme, İran’ın ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yeni misilleme saldırıları düzenleyebileceği endişelerine yol açmıştı.