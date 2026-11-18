Kuveyt ve Bahreyn İHA saldırılarının hedefi oldu. "İran'ın saldırılarına karşılık verildi"
18.11.2026 04:33
Son Güncelleme: 18.11.2026 05:21
Bahreyn hava savunma sistemleri, İran'ın saldırılarına karşılık verdi.
Kuveyt, ülkenin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu açıkladı. Bahreyn ise halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaparken, İran'ın hava saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu.
İran’ın, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın girişinde yer alan Keşm Adası’nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ve Bahreyn şüpheli saldırılara hedef oldu.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni İHA saldırılarının düzenlendiği belirtilerek, "Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" ifadelerine yer verildi. Halka resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılırken, saldırıların kaynağı ya da yol açtığı muhtemel hasara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
BAHREYN YÖNETİMİ ALARMA GEÇTİ
Bahreyn ordusu da sosyal medya hesabından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "Bahreyn'i hedef alan düşmanca tutumunu ve sistematik saldırılarını" sürdürdüğü belirtildi.
Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen "bir dizi hain hava saldırısına" karşılık verdiği vurgulandı.
HALKA “POTANSİYEL TEHDİT” UYARISI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak, "Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Söz konusu tehdidin ne olduğu ve kaynağı hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, yaklaşık 1 saatin ardından "potansiyel tehdit" uyarısı yürürlükten kaldırıldı.
ÇOK KATLI BİR BİNADA YANGIN ÇIKTI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama yakınlarındaki Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binanın yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.
Açıklamada, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde gerekli müdahalelerde bulunduğu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
İRAN, ABD’NİN KEŞM ADASI'NI VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
İran Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD’nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını ifade etmişti. Söz konusu gelişme, İran’ın ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yeni misilleme saldırıları düzenleyebileceği endişelerine yol açmıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail'in İran'ın sivil altyapısına yönelik yeni saldırılarına karşılık yeni bir kuralları olduğunu açıkladı.
New York Times'ın bir haberini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren İran Meclis Başkanı, "Pekala. O zaman yeni kuralımız şu: ABD veya İsrail üslerinin yakınındaki her baraj, liman ve enerji santrali de çift amaçlı kabul edilecek. Sizin mantığınızı tutarlı ve tarafsız bir şekilde biz de uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Tahran yönetiminin kendi altyapısına yönelik olası bir saldırıya aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.
"İRAN'IN BARAJLARI ASKERİ AMAÇLI" İDDİASI
ABD'nin New York Times gazetesi İran'ın barajlarıyla ilgili ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre İran'daki çok sayıda barajın asıl amacı, barajın yakınındaki füze tesislerinin su ve elektrik ihtiyacını karşılamak.
İran genelinde 530'dan fazla baraj bulunuyor. Bazı uzmanlara göre bu barajların bir bölümü, su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yer altındaki füze tesislerinin su ve elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla da inşa edilmiş olabilir.
Gazetenin haberine göre Almanya'daki Hamburg Teknik Üniversitesi'nden su güvenliği uzmanı Nima Shokri ve ekibi, ABD ve İsrail'in bu yıl İran'daki gizli füze tesislerine düzenlediği hava saldırılarının hedef noktalarını inceledi.
Analizler sonucunda İran'daki baraj konumları ile askeri tesislerin hedef alındığı hava saldırı noktalarının büyük ölçüde örtüştüğünü ortaya çıktı. Ülke genelindeki yüzlerce barajdan pek çoğunun ihtiyaç olmayan bölgelerde olması dikkat çekiyor.
Analistler, dağlık bölgelerdeki bu altyapı projelerinin İran'ın yer altındaki "füze şehirleri"ne kesintisiz su ve elektrik sağlamak amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.
Uzmanlara göre, geniş alana yayılan ve gelişmiş askeri tesislerin barajların sağladığı kesintisiz su ve enerji kaynaklarının yakınına kurulması stratejik açıdan mantıklı.
Bu altyapının Tahran'a askeri operasyonlarını sürdürme konusunda süreklilik sağladığı belirtiliyor. İran makamları ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.