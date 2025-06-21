Kuveyt ve Umman, İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Kuveyt, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle İran'dan tahliye edilen vatandaşlarının ilk grubunun ülkeye ulaştığını duyururken Umman da vatandaşlarının tahliyesinin 5. aşamasının tamamlandığını bildirdi.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan tahliye edilen Kuveytli vatandaşların, Türkmenistan üzerinden ülkeye ulaştığı belirtildi.



Tahliye edilenlerin sayılarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Kuveyt'in, İran'daki tüm vatandaşlarının ülkeye dönmesini sağlamak için çabalarını sürdüreceğine işaret edildi.



UMMAN TAHLİYE SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYOR



Umman Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Tahran'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Muskat'ın İran'dan vatandaşlarını kara, deniz ve hava yoluyla tahliye etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.



Açıklamada, Bakanlığın ülkedeki ilgili makamlar ve Umman'ın Tahran Büyükelçiliğiyle koordinasyon halinde yürüttüğü tahliye planının 5. aşaması kapsamında, 181 Umman vatandaşı ve çok sayıda farklı uyruklu kişinin ülkelerine geri dönmesini sağladığı belirtildi.



Tahliye edilenlerin, İran'ın Meşhed kentinden Türkmenistan'a, oradan da Muskat Uluslararası Havalimanı üzerinden Umman'a ulaştığı kaydedildi.



Umman, dün yaptığı açıklamada, tahliye operasyonunun dördüncü aşamasında 292 vatandaşının Türkiye üzerinden İran'dan tahliye edildiğini duyurmuştu.



Tahliyenin üçüncü aşaması, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan Umman'ın Hasab Limanı'na doğrudan yapılmıştı.