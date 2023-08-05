Kuveyt'in tepkisini çekmişti: Lübnanlı bakan çark etti

Bakan Selam, Kuveyt Dışişleri Bakanlığınca gelen "tepki açıklaması" üzerinde başkent Beyrut'taki bakanlık binasında bir basın toplantısı düzenledi.



Rusya'ya ait bir medya ajansına verdiği demeçteki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirten Selam, Lübnan ve Kuveyt arasında herhangi bir diplomatik krizin sebebi olmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.



Yaptığı bu açıklamanın Kuveyt Meclisince kabul görülmesini temenni eden Selam, "Dünya Bankası, özellikle tahıl stoku yapabilecek silosu olmadığı için gıda güvenliği hususunda Lübnan'ı en tehlikeli ülkeler kategorisine koydu. Bu yüzden Lübnan'ın daima yanında duran kardeş ülkeden talepte bulunma noktasında vicdanım rahat." dedi.



Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, bugün Selam'ın "Beyrut tahıl silosunu yeniden inşa etme vaadini hatırlatmasına" tepki göstermişti.



Sabah, Selam'ın söz konusu açıklamasını geri çekmesi gerektiğini belirtmişti.



Selam, 4 Ağustos'ta bir Rus haber ajansına verdiği demeçte, Eylül 2020'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın liman patlamasında yıkılan tahıl silosunun imarına yönelik başlattığı girişim ve vaatlerini hatırlatmıştı.



Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu'nunda paranın mevcut olduğundan haberdar olduğunu belirten Selam, Kuveytli yetkililerin tek bir kalem hareketi ile Beyrut ve Trablusşam kentindeki siloların yeniden inşasına karar verebileceğini söylemişti.



LÜBNAN'DAKİ LİMAN PATLAMASI



Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.



Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.



Can kaybının yanı sıra ülkenin gıda güvenliği için kritik öneme ve toplamda 120 bin ton tahıl depolama kapasitesine sahip Beyrut Silosu'da tamamen yıkılmıştı.



Dönemin Kuveyt Büyükelçisi Abdullah el-Kenani, 28 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada, kardeş Lübnan için stratejik buğday depolamasını sağlayan silonun yeniden inşa edileceğini ve bu vesileyle Lübnan'a en iyi yardımın sağlanacağını belirtmişti.