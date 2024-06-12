Kuveyt'te yangın faciası: 49 kişi öldü

Kuveyt'in Mankaf bölgesinde çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangının işçilerin kaldığı bir binada çıktığı belirtilirken can kayıplarının dumandan kaynaklanan zehirlenmeler sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Kuveyt'te yangın faciası: 49 kişi öldü

Kuveyt'in Mankaf bölgesinde işçilerin kaldığı bir binada çıkan yangında 49 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın yerel saatle sabah 6:00'da yetkililere bildirildiğini aktararak, "Yangının meydana geldiği bina işçileri barındırmak için kullanılıyordu ve orada çok sayıda işçi vardı. Düzinelerce kişi kurtarıldı, ancak ne yazık ki yangından çıkan dumanın solunması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi” dedi.

“Çok sayıda işçinin dar alanlara sıkıştırılmasına karşı her zaman uyarıda bulunuyoruz” diyen yetkili, yaşamını yitiren işçilerin istihdam türü ya da geldikleri yer hakkında bilgi vermedi.

Kuveyt sağlık bakanlığı yangın nedeniyle yaklaşık 43 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yetkililer yangını kontrol altına aldıklarını ve yangına neyin sebep olduğunu araştırdıklarını açıkladı.

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