Kuveyt’te yangın faciası: Ölenlerin 40’ı Hindistanlı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, dün Kuveyt'in Mangaf bölgesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı 6 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden 49 kişiden 40’ının Hindistanlı olduğunu açıkladı.

Kuveyt’te yangın faciası: Ölenlerin 40’ı Hindistanlı
Kuveyt'te yangın faciası: 49 kişi öldü

Kuveyt'te yangın faciası: 49 kişi öldü

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Kuveyt'in Mangaf bölgesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı 6 katlı binada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 40’ının Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden Hindistan vatandaşlarının ülkenin Kerala ve Tamil Nadu eyaletlerinden olduğu kaydedilen açıklamada 50 Hindistanlının da yaralandığı kaydedildi.

MODİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangının ardından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, “Kuveyt’teki talihsiz oldukça üzücü. Yaralılara da acil şifa diliyorum” dedi. Modi, Hindistan Büyükelçiliğinin konuyu yakından takip ettiğini sözlerine ekleyerek yerel yetkililerle de iletişim halinde olduklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Kuveyt’e hareket eden Hindistan Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin DNA testleri ile yapıldığını kaydederek, “Hava kuvvetlerine ait uçağımız hazır. Kimliklerin tespitinin ardından aileleri bilgilendireceğiz ve cenazeleri ülkemize getireceğiz” dedi.

BİNADA 196 İŞÇİ VARDI

Yerel basın binada 196 işçinin bulunduğunu ve kapasitenin üstünde dolulukta olduğunu bildirdi.

Öte yandan, hayatını kaybedenler arasında Hindistan vatandaşlarının yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Filipinler ve Nepal vatandaşlarının da olduğu ifade edildi.

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