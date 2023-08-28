Kuzey Akım boru hattı patlaması hakkında yeni iddia

Kuzey Akım boru hatlarında geçen yıl yaşanan patlamalara dair soru işaretleri sürüyor. Alman medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Patlamalardan Ukraynalı bir özel komando ekibinin sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Kuzey Akım boru hattı patlaması hakkında yeni iddia

'dan Avrupa'ya  sevk eden Kuzey Akım boru hatları eylül 2022'de meydana gelen patlamalar nedeniyle hasar gördü.

Patlamalara dair çok sayıda iddia ortaya atıldı, son olarak Alman medyasında konu ele alındı.

Der Spiegel dergisi ve kamu yayıncısı ZDF, boru hatlarına saldırıyı 6 kişiden oluşan Ukraynalı Özel Komando ekibinin gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yaklaşık 20 uluslararası gazeteci, çeşitli ülkelerin istihbaratçıları, güvenlik kurumları ve bürokratları ile görüştü.

ABD, Ukrayna'yı Kuzey Akım'a saldırmama konusunda uyarmış

ABD, 'yı Kuzey Akım'a saldırmama konusunda uyarmış

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Haberde, sabotaja dair bütün izlerin Ukraynalı grubu işaret ettiği ileri sürüldü.

Hollanda istihbaratının, saldırıdan önce Alman istihbaratına bilgi verdiği de yer aldı.

Ancak Almanya’nın, uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığı ifade edildi.

Daha önce Amerikan basınında da benzer iddialar yer almıştı.

New York Times gazetesinin, istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde okların Ukrayna yanlısı bir grubu işaret ettiği belirtilmişti.

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