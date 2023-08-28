Kuzey Akım boru hattı patlaması hakkında yeni iddia

Haberde, sabotaja dair bütün izlerin Ukraynalı grubu işaret ettiği ileri sürüldü.



Hollanda istihbaratının, saldırıdan önce Alman istihbaratına bilgi verdiği de yer aldı.



Ancak Almanya’nın, uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığı ifade edildi.



Daha önce Amerikan basınında da benzer iddialar yer almıştı.



New York Times gazetesinin, istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde okların Ukrayna yanlısı bir grubu işaret ettiği belirtilmişti.