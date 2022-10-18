Kuzey Akım sabotajlarında patlama ihtimali güçleniyor

RTE radyo ve televizyon kanalındaki habere göre, Danimarka polisi, Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de bildirilen 4 sızıntıya ilişkin inceleme başlattı.



İncelemede boru hattındaki hasarlardan meydana gelen sızıntıların "güçlü patlamalardan" kaynaklandığı kaydedildi.



Expressen gazetesinin yayımladığı su altı görüntülerinde, sabotajdan kaynaklandığı varsayılan patlamanın ardından Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metresinin tahrip olduğu veya deniz tabanına gömüldüğü görülüyor.



Videolarda, 80 metre aşağıda Kuzey Akım 1 boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmüş metaller dikkati çekiyor.



﻿KUZEY AKIM 1 VE 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR



Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.



İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.



İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.



Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.