Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı bulundu

İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in aktardığına göre Sahil Güvenlik, Rusya'dan Almanya'ya giden iki boru hattının toplam üç yerde hasar görmesinden sonra dördüncü sızıntıyı da tespit etti.



Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.



İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Rusya da bu ihtimalin değerlendirildiğini söylemişti.



AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.



Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTACAK

AB, ABD ve NATO, Rusya ve Almanya arasındaki boru hatlarındaki hasarın kasten verildiğini belirtti, ancak doğrudan Moskova suçlanmadı.



Rusya ise sızıntılarla ilgisi olmadığını ve ABD’nin sorumlu olabileceğini ima etti.



Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle doğalgaz tedarikini bir silah olarak kullanmakla suçlanmıştı.



Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar Pazartesi ve Salı günü ortaya çıkmıştı.

Her iki boru hattı da şu anda çalışmıyor. Kuzey Akım 2 hattı projesi Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde rafa kaldırıldı ve Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattını bakım yapılacağı gerekçesiyle kapattı Ancak her iki boru hattı da doğalgazla dolu.



Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, sızıntıların hattaki doğalgaz tükenene dek, bir hafta kadar süreceğini söyledi ve soruşturma başlatıldı.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırının kasti olduğunun kanıtlanması halinde “mümkün olan en güçlü tepkinin verileceğini” taahhüt etti.



Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov ise sabotaj suçlamalarını reddetti ve bunun “tahmin edilebilir, aptalca ve saçma” olacağını ileri sürdü.



Peskov ayrıca, kasti saldırı ihtimalinin dışlanamayacağını belirtti ve sızıntılar konusunda “çok kaygılı” olduğunu söyledi.