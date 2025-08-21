Kuzey Akımı sabotajcısı İtalya'da yakalandı

İtalya'nın Carabinieri polisi, Almanya'nın 2022 yılında Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akımı gaz boru hatlarına zarar veren denizaltı patlamalarının koordinatörlerinden biri olduğu şüphesiyle Ukrayna vatandaşı bir kişiyi tutukladığını açıkladı.

Alman gizlilik kuralları uyarınca sadece Serhii K. olarak tanımlanan şüpheli, federal savcılar tarafından İtalya'nın Rimini kenti yakınlarındaki Misano Adriatrico'daki bir polis karakolundan görevliler tarafından gece yarısı tutuklandı.

26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalar, Baltık Denizi altından Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen boru hatlarına zarar verdi. Kremlin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa ülkeleri Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için harekete geçerken, bu hasar, Ukrayna'daki savaşla ilgili gerginliği daha da artırdı.

YATTAN ÖRNEKLER ALDILAR

Yetkililer, soruşturma hakkında büyük ölçüde sessiz kaldı ancak iki yıl önce, soruşturma kapsamında aranan bir yattan alınan örneklerde denizaltı patlayıcılarının izlerini bulduklarını söylediler. Bugünkü açıklamada savcılar, Serhii K.'nin boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun üyesi olduğunu ve koordinatörlerden biri olduğu düşünüldüğünü bildirdi.

Adamın, patlamalara, anayasaya aykırı sabotajlara ve yapıların tahrip edilmesine neden olduğundan şüphelenildiğini belirttiler.

Savcılar, şüpheli ve diğerlerinin, sahte kimlikler kullanarak ve aracıların yardımıyla bir Alman şirketinden kiraladıkları, Almanya'nın Rostock limanından hareket eden bir yat kullandıklarını söyledi.



Yatta bulunan diğer kişiler hakkında herhangi bir bilgi vermediler ve şüpheli sabotajın koordinasyonunda başka kimlerin rol oynadığı veya olası bir gerekçe hakkında da hiçbir açıklama yapmadılar.

