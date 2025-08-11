Kuzey Amerika'nın en büyük kömür fabrikasında patlama: Bir işçi öldü, 10 işçi yaralandı

ABD Pittsburgh yakınlarındaki Allegheny County’de bulunan ve Kuzey Amerika’nın en büyük kok kömürü üretim tesisi olarak bilinen Clairton fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayda 10 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Allegheny County Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Şefi Matthew Brown, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hala olayla ilgileniyoruz. Şu anda kayıp olan 1 kişiyi bulmaya odaklandık" açıklamasını yaptı. 20 acil sağlık hizmeti departmanı ve 14 yerel itfaiye teşkilatından ekiplerin destek için olay yerine çağrıldığını aktaran Brown, patlama sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve fabrikadaki durumun normal olduğunu ifade etti. Brown, itfaiye müfettişlerinin olay yerinde soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Pittsburgh güneyindeki Monongahela Nehri kıyısında yer alıyor. Bölge, yüz yılı aşkın süredir eyaletle özdeşleşmiş durumda. Tesis, Pennsylvania’daki dört büyük U.S. Steel fabrikasından biri olup binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

"TAM ANLAMIYLA TRAJİK"

Demokrat Senatör John Fetterman, bölgedeki Braddock’un eski belediye başkanı olarak patlamayı “tam anlamıyla trajik” olarak nitelendirip, çelik işçilerine destek sözü verdi.



Geçtiğimiz Haziran ayında U.S. Steel ile Japon Nippon Steel arasında hükümetin bazı konularda söz sahibi olduğu “tarihi bir ortaklık” anlaşması imzalanmıştı. Nippon Steel’in yaklaşık 15 milyar dolarlık satın alma girişimi, ulusal güvenlik endişeleri ve siyasi gelişmeler nedeniyle uzun süredir gecikiyordu.



Allegheny Sağlık Departmanı’nın açıklamasına göre, Şubat ayında fabrikadaki bir batarya sorunu “yanıcı maddelerin birikmesine” yol açmış ve küçük bir patlama yaşanmıştı. Olayda gözlerine madde kaçan iki çalışan hastanede tedavi görmüş, ciddi bir yaralanma olmamıştı.