Kuzey Amerika'nın en büyük kömür fabrikasında patlama: Bir işçi öldü, onlarcası enkaz altında

ABD Pittsburgh yakınlarındaki Allegheny County’de bulunan ve Kuzey Amerika’nın en büyük kok kömürü üretim tesisi olarak bilinen Clairton fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı veya enkaz altında mahsur kaldı.

Yardım ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Pittsburgh güneyindeki Monongahela Nehri kıyısında yer alıyor. Bölge, yüz yılı aşkın süredir eyaletle özdeşleşmiş durumda. Tesis, Pennsylvania’daki dört büyük U.S. Steel fabrikasından biri olup binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

"TAM ANLAMIYLA TRAJİK"

Demokrat Senatör John Fetterman, bölgedeki Braddock’un eski belediye başkanı olarak patlamayı “tam anlamıyla trajik” olarak nitelendirip, çelik işçilerine destek sözü verdi.



Geçtiğimiz Haziran ayında U.S. Steel ile Japon Nippon Steel arasında hükümetin bazı konularda söz sahibi olduğu “tarihi bir ortaklık” anlaşması imzalanmıştı. Nippon Steel’in yaklaşık 15 milyar dolarlık satın alma girişimi, ulusal güvenlik endişeleri ve siyasi gelişmeler nedeniyle uzun süredir gecikiyordu.



Allegheny Sağlık Departmanı’nın açıklamasına göre, Şubat ayında fabrikadaki bir batarya sorunu “yanıcı maddelerin birikmesine” yol açmış ve küçük bir patlama yaşanmıştı. Olayda gözlerine madde kaçan iki çalışan hastanede tedavi görmüş, ciddi bir yaralanma olmamıştı.