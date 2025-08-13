Kuzey Avrupa'da tansiyon yükseliyor: ABD, Norveç'e bombardıman uçağı konuşlandırdı

ABD Teksas’taki Dyess Hava Üssü’nden kalkan üç süpersonik ağır bombardıman uçağı Norveç’e indi. Uçaklara, İzlanda’daki Keflavík üssünden NATO Hava Polis görevini destekleyen İspanyol EF/A-18M Hornet’ler eşlik etti.

"BUL, SABİTLE, TAKİP ET VE HEDEFLE"

Tatbikatlar, “bul, sabitle, takip et ve hedefle” yeteneklerinin zorlu ve yüksek tehditli hava sahalarında geliştirilmesini amaçlıyor. Eğitimler, simüle edilmiş hava ve kara tehditleriyle pilotların serbest manevra kabiliyetini test ederek gerçek zamanlı koordinasyon, hızlı müdahale ve hava üstünlüğü sağlama becerisini artırmayı hedefliyor.



Bombardıman Filosu Komutanı Yüzbaşı Eric Alvarez, “Bu görev, NATO müttefiklerimizle entegre şekilde savaşma biçimimizi eğitme imkanı sunuyor; hazır ve uyumlu olmayı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

RUS TATBİKATINDAN HAFTALAR ÖNCE

Etkinlik, Rusya’nın büyük çaplı “Zapad-2025” askeri tatbikatından sadece haftalar önce düzenlenerek NATO’nun "açık bir mesajı" olarak yorumlandı.