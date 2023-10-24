Kuzey Denizi’nde iki yük gemisi çarpıştı: Çok sayıda kişi kayıp

BİR KİŞİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Bir kişinin denizden kurtarıldığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bölge üzerinde D0228 tipi sensör uçağın keşif yaptığı kaydedildi.



Açıklamada, 22 personelin bulunduğu Polesie gemisinin yüzer durumda olduğu belirtildi.



Bild gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık bayraklı "Verity" yük gemisi Almanya’nın Bremen kentinden İngiltere’nin Immingham kentine, Bahamalar bayraklı "Polesie" gemisi ise Hamburg’dan İspanya’nın La Coruna şehrine gidiyordu.



Kuzey Denizi; Büyük Britanya, Danimarka, Norveç, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa arasında bulunan bir Atlas Okyanusu denizidir.