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Kuzey Denizi’nde iki yük gemisi çarpıştı: Çok sayıda kişi kayıp

Kuzey Denizi’ndeki Alman Körfezi’nde Polesie ve Verity adlı iki yük gemisi çarpıştı. Olayın ardından, Verity adlı geminin battığı ve çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kuzey Denizi’nde iki yük gemisi çarpıştı: Çok sayıda kişi kayıp

Alman Denizcilik Acil Durum Merkezi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polesie" ve "Verity" adlı yük gemilerinin, yerel saatle 05.00'te Helgoland Adası’nın 22 kilometre güneybatısı, Langeoog Adası’nın 31 kilometre kuzeydoğusunda çarpıştığı belirtildi.

Çarpışma sonucu Verity gemisinin battığının varsayıldığı ifade edilen açıklamada, birçok kişinin kayıp olduğu, arama çalışmalarına çok sayıda ve bir helikopterin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Denizi’nde iki yük gemisi çarpıştı: Çok sayıda kişi kayıp - 1 Harita: Vesselfinder

BİR KİŞİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Bir kişinin denizden kurtarıldığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bölge üzerinde D0228 tipi sensör uçağın keşif yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, 22 personelin bulunduğu Polesie gemisinin yüzer durumda olduğu belirtildi.

Bild gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık bayraklı "Verity" yük gemisi ’nın Bremen kentinden İngiltere’nin Immingham kentine, Bahamalar bayraklı "Polesie" gemisi ise Hamburg’dan İspanya’nın La Coruna şehrine gidiyordu.

Kuzey Denizi; Büyük Britanya, Danimarka, Norveç, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa arasında bulunan bir Atlas Okyanusu denizidir.

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