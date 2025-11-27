Kuzey Irak'ta gaz sahasına SİHA’lı saldırı
27.11.2025 06:35
AA, İHA
Irak’ın Süleymaniye kentindeki Kormor gaz sahasına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde yer alan Kormor Gaz Sahası’na saldırı düzenlendi.
Cemcemal ilçesinde bulunan Kormor Gaz Sahası, kimliği belirsiz SİHA ile hedef alındı. Saldırı sonucu sahada yangın çıktı. Olayda can kaybının olmadığını ve sahada büyük çaplı maddi hasar oluştuğunu belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarıldı.