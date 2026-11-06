Kuzey Irak'ta siyasi kriz. Talabani: IKBY yönetiminden çekiliyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nin 2 yıl aradan sonra ilk defa toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmesinin ardından bölgedeki siyasi kriz zirveye ulaştı. Meclis oturumunu boykot eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) hükümetten çekildiklerini açıkladı.

KYB Başkanı Bafel Talabani, IKBY'de meclisin açılmasını eleştirerek, "Parlamento toplanmadı ama Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) içindeki bir azınlık, hükümet yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilmediğini ortaya koydu. Bu durumu kabul etmeyeceğiz. Bu başarısız hükümetten çekileceğiz." ifadelerini kullandı.

Maaşların iyileştirilmesi için Bağdat'ta çaba gösterdiklerini savunan Talabani, IKBY'de kan dökülmesine izin vermeyeceklerine dair sözlerinin olduğunu söyledi.

"ONLAR BAŞKAN ATARSA BİZ DE ATAYACAĞIZ"

Bafel Talabani, IKBY Meclisi'nin açılmasını ve KDP'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi: "Biz, bu durumu kabul etmiyoruz ve meclisin alacağı kararları tanımayacağız. Bunun sonucunda ortaya çıkacak hiçbir hükümeti veya makamı tanımayacağız. Sizi de (KDP) tanımayacağız. Eğer onlar bir Kürdistan Bölgesi Başkanı atarsa, biz de bir Kürdistan Bölgesi Başkanı atayacağız. Eğer onlar bir başbakan atarsa, biz de bir başbakan atayacağız. Bu bölge, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ve onun mücadelesinin eseridir."

IKBY Meclisi, yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk defa toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise meclis oturumunu boykot etmişti.