Kuzey İrlanda'da "cinsel saldırı" protestosu: Evler ateşe verildi

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında, 14 yaşındaki iki çocuğun, bir genç kıza "cinsel saldırı"da bulunduğu suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması sonrası bölgede iki eve saldırı gerçekleşti.

Saldırganlar evlerin kapılarını ve pencerelerini kırdı, perdeleri ateşe verdi.

Sokaktaki küçük çaplı bir yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın çıkan evlere giren itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan kimse olup olmadığını kontrol etmek için solunum cihazlarıyla çalıştı.



Kuzey İrlanda polisi yaşanan olayların ardından sükunet çağrısı yaptı.

