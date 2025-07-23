Kuzey İrlanda'da silahlı saldırı: İki kişi öldü

Birleşik Krallık'a bağlı ülkelerden Kuzey İrlanda'da düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı açıklandı. Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI), "halka yönelik devam eden bir risk olmadığını" açıkladı.

The Irish Times gazetesinin aktardığına göre, saldırı, bugün yerel saatle sabah saatlerinde Fermanagh Kontluğu bölgesinde meydana geldi. PSNI'den yapılan açıklamada, polis memurlarının olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Kuzey İrlanda polisi, saldırıda iki kişinin öldüğü, iki kişinin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini teyit etti. PSNI'nin açıklamasında, "Halka yönelik risk oluşturan herhangi bir durum bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

"DERİN BİR ŞOK İÇİNDEYİM"

Kuzey İrlanda Ambulans Servisi de saldırının ardından olay yerine üç acil durum ambulansı, bir hızlı müdahale ekibi, iki ambulans görevlisi ve bir ambulans doktoru gönderdi.

Yaralılardan birinin hava ambulansı ile Belfast'taki Royal Victoria Hastanesi'ne, diğer yaralının ise ambulans ile South West Acute Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi verildi.



Sinn Féin partisinden milletvekili Pat Cullen, saldırının ardından yaptığı açıklamada, derin bir şok içinde olduğunu söyledi, düşüncelerinin "bu trajik zamanda kurbanlar ve aileleri ile olduğunu" kaydetti. Cullen, "Halka bu trajik ve şok edici olayın detayları konusunda spekülasyonda bulunmama çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Reuters haber ajansı, saldırının gerçekleştiği Maguiresbridge köyünün İrlanda Cumhuriyeti'ne yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu bilgisini aktardı.



Saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.