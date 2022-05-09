Kuzey İrlanda'da tarihi zafer: Sinn Fein, parlamentoda çoğunluğu sağladı

Kuzey İrlanda'da tarihi gün. İngiltere'ye karşı yıllarca silahlı mücadele yürüten "İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu" İRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein, parlamentoda ilk kez çoğunluğu sağladı.



Birleşik Krallığa bağlı yani İngiltere'nin kontrolündeki bölgenin İrlanda Cumhuriyeti'ne bağlanmasını savunan parti yüzde 29 oy oranıyla 27 milletvekili çıkardı. İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin oy oranı ise yüzde 21,3'te kaldı. Sinn Fein, aynı zamanda, Kuzey İrlanda parlamentosunda çoğunluğu elde eden ilk İrlanda milliyetçisi parti oldu.



Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neil, partinin hedefinin bölgenin İrlanda'ya bağlanması olduğunu hatırlattı.

Bunun için "dürüst bir tartışma" başlatma çağrısı yaptı.



Sinn Fein'in çoğunluğu elde etmesi, bölgenin statüsünü değiştirmeyecek. Kuzey İrlanda'nın İrlanda'ya bağlanması için referandum gerekiyor. Referanduma gitme yetkisi de İngiltere parlamentosunda. Böyle bir referandumun ancak yıllar sonra gerçekleşebileceği belirtiliyor.



İrlanda adasının birleşmesi henüz mümkün görünmese de Sinn Fein'in zaferinin sembolik anlamı çok büyük. Sinn Fein, aldığı oyla, ağırlıklı olarak bölgenin protestan halkı tarafından desteklenen İngiltere yanlısı partilerin yüzyıllık hakimiyetine son verdi.



İrlanda adasının kuzeyi yani Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'a bağlı yani İngiltere'nin kontrolünde. Kısa adı İRA olan "İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu" adlı ayrılıkçı örgüt, 60'ların ikinci yarısından itibaren Kuzey İrlanda'nın bağımzılığı için 30 yıl silahlı mücadele yürüttü. Çatışmalar, "Cumhuriyetçiler" ve "Birlikçiler" olarak da anılan bölgenin Katolik ve Protestan nüfusunu karşı karşıya getirdi.



Sinn Fein o dönemde İRA'nın siyasi kanadı olarak görüldüğü için hem İrlanda'da hem Kuzey İrlanda'da siyasi yapılarda yeterince yer bulamıyordu.



İngiltere'de "Troubles" yani "Karışılıklık" olarak anılan çatışma dönemi, 1998'de "Hayırlı Cuma" anlaşmasıyla son buldu.

Anlaşmayla Kuzey İrlanda'da parlamento kuruldu; iktidarın paylaşıldığı bir hükümet sistemi oluşturuldu.

