Kuzey Kore, 2026 yılına Rus desteğiyle girdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2026 yılına Rusya ile "yenilmez bir ittifak" kurarak ve Rus savaş alanlarına konuşlandırılmış birliklerini selamlayarak girdi.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan bir metne göre, Kim Jong-un Pyongyang'da yaptığı Yeni Yıl konuşmasında 2025'i unutulmaz bir yıl olarak nitelendirdi.

UKRAYNA SAVAŞINA 15 BİN ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kim, Moskova ile olan ittifakın kendisine ekonomik bir can simidi ve savaş alanında bir deneme alanı sağladığı yılı değerlendirdi. Pyongyang, Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında savaşmak üzere yaklaşık 15 bin asker göndermişti.

Kuzey Koreli lider, birliklerini yurtdışındaki "olağanüstü başarıları" nedeniyle övdü. Devlet medyasına göre, "Sizin özverili ve adanmış mücadeleniz sayesinde, ülkemiz ile Rusya arasındaki militan kardeşlik, dostluk ve yenilmez ittifak daha da güçleniyor." dedi.

ABD İLE İLİŞKİLERE DEĞİNMEDİ

Kim, yeni yıl konuşmasında ABD'ye yönelik politikalardan hiç bahsetmedi; oysa Başkan Trump , Kuzey Kore'yi "bir tür nükleer güç" olarak nitelendirerek Kim ile tekrar görüşmek istediğini ima etmişti.

Pyongyang, iki tarafın 2019'daki son görüşmesinden bu yana diyaloğa girmeyi reddetti. Bunun yerine silah programını geliştirmeye ve Moskova ile yakın bir ittifak döneminden yararlanarak nükleer statüsünü sağlamlaştırmaya odaklandı.

2025 yılının son haftalarını fabrikaları ve yeni bir hastaneyi ziyaret ederek geçiren Kim, halkının yaşam standartlarını iyileştirme sözü verdi.

2025 yılında Kuzey Kore, şimdiye kadarki en büyük savaş gemisini ve en yeni kıtalararası balistik füzesini tanıttı.

İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞU YENİ YILA DA TAŞINDI

Kim ve Rus lider Vladimir Putin, Aralık ayında askeri ortaklıklarına dair anılarını paylaştıkları yeni yıl mesajlarında bir araya geldi.

Putin, 2025 yılının iki ülke arasındaki "yenilmez dostluğu" kanıtladığını söylerken, Kim de ittifaklarının "nesilden nesile" süreceğini belirtti.

Kim'in, 2026 yılının başlarında yapılacak İşçi Partisi Kongresi'nde önümüzdeki beş yıl için dış politika ve askeri hedeflerini açıklaması bekleniyor.