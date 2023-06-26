Kuzey Kore: ABD, Kore Yarımadası'nı nükleer savaşın eşiğine sürüklüyor

Enstitünün raporunda, ABD'nin özellikle bu yıl Kuzey'in egemenliğini ve güvenliğini "kasten gasbeden endişe verici düşmanca eylemlere başvurduğu" ileri sürüldü.



Kore Yarımadası'nda çıkabilecek savaşın hızlı bir şekilde "dünyada eşi benzeri görülmemiş bir termonükleer savaşa dönüşeceği" kaydedilen raporda, bunun dünyadaki barış ve güvenliğe yönelik "geri dönüşü olmayan sonuçlara" neden olacağı uyarısında bulunuldu.



Raporda, ABD'nin "çağdışı düşman politikasını" ve Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerini sonlandırmadığı sürece Pyongyang yönetiminin, "egemenliğini korumak için kendini savunma kapasitelerini" artırmaya devam edeceği belirtildi.