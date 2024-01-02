Kuzey Kore artık Güney Kore'den ümidi kestiğini duyurdu

Çatışmalar bir ateşkes anlaşmasıyla sonlansa da, barış anlaşması imzalamayan iki ülke teknik olarak hâlâ savaşta.



Aradan geçen onlarca yılda iki Kore ülkesi arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlese de, Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve Güney Kore'nin ABD'yle yaptığı ortak tatbikatlar son yıllarda gerilimi artıran faktörler oldu.



Konuyla ilgili CNN'e konuşan, düşünce kuruluşu Doğu Asya Uluslararası İlişkiler Ağı'ndan (EAIR) Hoo Chiew-Ping, "Bu açıklama, Kore yarımadası için kritik bir dönüm noktası. Gelecekteki Güney Kore yönetimlerinin uzatacağı zeytin dalı Kuzey Kore tarafından şiddetli bir şekilde reddedilecek" diye konuştu.