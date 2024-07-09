Kuzey Kore askeri eğitim heyetinden Rusya'ya resmi ziyaret

Kuzey Kore, Rusya'ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdi.

Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Rektörü Kim Kum-chol'un liderliğindeki heyetin dün yola çıktığını duyurdu.



Heyetin seyahat programı ve ziyaretin amacı hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu, Moskova ile Pyongyang arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmasının ardından Kuzey Kore'den askeri yetkililerin Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.



Adını ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan alan Pyongyang'daki Askeri Üniversite'de Kuzey Kore ordusuna subaylar yetiştiriliyor.



PUTIN'İN KUZEY KORE ZİYARETİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.



Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.