Kuzey Kore askeri eğitim heyetinden Rusya'ya resmi ziyaret

Kuzey Kore, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmasının ardından Rusya'ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdi.

Kuzey Kore askeri eğitim heyetinden Rusya'ya resmi ziyaret

'ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdi.

Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Rektörü Kim Kum-chol'un liderliğindeki heyetin dün yola çıktığını duyurdu.

Heyetin seyahat programı ve ziyaretin amacı hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu, Moskova ile Pyongyang arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmasının ardından Kuzey Kore'den askeri yetkililerin Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.

Adını ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan alan Pyongyang'daki Askeri Üniversite'de Kuzey Kore ordusuna subaylar yetiştiriliyor.

PUTIN'İN KUZEY KORE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı , 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DSÖ: İsrail'in tahliye emri sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek

DSÖ: İsrail'in tahliye emri sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek

Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Japonya’da aşırı sıcak: 19 kişi öldü

Japonya’da aşırı sıcak: 19 kişi öldü

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...