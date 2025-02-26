Kuzey Kore askeri eğitimde reforma gidiyor: "Komutanlar savaş görmeli"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, askeri eğitim kurumlarına, komutanların gerçek savaş deneyimi kazanmalarını sağlayarak modern savaşa hazır hale gelmeleri talimatını verdi.



İktidardaki İşçi Partisi'nin gazetesi Rodong Sinmun'un çarşamba günkü sayısında, Kim'in önceki gün komutanların eğitildiği prestijli bir askeri akademiyi denetlediği bildirildi.

"KUZEY KORELİ ASKERLER DENEYİM KAZANMALI"



Kim burada savaş ve kan dökülmesinin olağan hale geldiği mevcut uluslararası durumun, Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin deneyim kazanmasını gerektirdiğini vurguladı.



Öğrencilerin “modern savaşın gerçek deneyimleri” hakkında bilgi edinmeleri ve gelişmiş silah ve teknik ekipmanlarda ustalaşmaları için tesislerin yenilenmesi ve uygulamaya odaklanan eğitimin yoğunlaştırılması için görevler belirledi.

UYGULAMA MERKEZLİ EĞİTİM YOĞUNLAŞACAK



Bu çabalar kapsamında askeri uygulama merkezli eğitimin yoğunlaştırılması, gerçek savaş alanı deneyimi edinilmesi ve modern savaşları idare edebilecek komutanların yetiştirilmesi çağrısında bulundu.



Salı günü gerçekleşen ziyaret, Kim'in üst üste iki gün içinde bir askeri eğitim kurumuna yaptığı ikinci ziyaret oldu.



Güney Kore istihbarat teşkilatı Kim'in daha önce askeri birlikleri ve eğitimi denetlemesinin Rusya'ya yeni asker sevkiyatı hazırlıklarının bir parçası olabileceğini söyledi.