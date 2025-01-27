Kuzey Kore askerleri cepheden çekildi: "Fırtına öncesi sessizlik"

Sky News'un haberine göre, Kuzey Kore birlikleri, Rusya'ya bağlı Kursk bölgesindeki cephe hattında ağır kayıplar verdikten sonra geçici olarak çekildi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir komutan, Kim Jong-Un'un ordusunun ya savaş alanındaki hataları analiz ettiğini, yaralıları tedavi ettiğini ya da takviye beklediğini söylüyor.

Bu stratejik geri çekilme, "fırtına öncesi sessizlik" anlamına geliyor olabilir.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDA GİBİ SAVAŞIYORLAR"



Ukraynalı savaşçılar, Kuzey Kore askerlerinin Rus bölgesinde nasıl savaştığını ayrıntılı olarak anlattı.



Ukraynalı askeri personel, Kuzey Kore ordusunun "2. Dünya Savaşı'ndaki gibi" 20-60 kişilik gruplar halinde yürüyerek saldırdığını ve bunun onları kolay hedef haline getirdiğini söylüyor. Örneğin, İHA'lar ve topçulardan gelen tehditler hakkında bilgilendirilmiyorlar.

"VARLIKLARININ KANITLARINI TEMİZLİYORLAR"



Kuzey Koreli askerler, ateş altında olmalarına ve yoldaşlarının etraflarında ölmesine ve yaralanmasına rağmen ilerliyorlar. Savaş alanında sürekli varlıklarının kanıtlarını temizliyorlar.



Bazı askerler yakalanmaktan kaçınmak için kendilerini el bombalarıyla havaya uçurdu. Ukraynalı komutan, bunlardan birinin intihar etmeden önce "General Kim Jong-un için!" diye bağırdığını iddia etti.

"KOORDİNASYON YOK, YANLIŞ HEDEFLER VURULUYOR"



Kuzey Kore ve Rus kuvvetleri dil engeli nedeniyle koordine olamıyor. Ukrayna istihbaratının radyo dinlemeleri, Kuzey Korelilerin yanlışlıkla Rus pozisyonlarını hedef aldığını gösterdi.



Kuzey Kore ordusu birçok Rus'tan daha iyi donanımlı: son teknoloji tüfekleri ve üniformaları var. Ancak Kuzey Kore savaşçıları ağır zırhlardan yoksun çünkü sadece yürüyerek hareket ediyorlar.

GENÇ VE BAKIMLI ASKERLER EĞİTİLİYOR



Ukraynalı komutan, askerlerin "temiz tıraşlı ve bakımlı" olduklarını, yaşlarının belirlenmesinin zor olduğunu, hepsinin yaklaşık 25 ila 35-40 yaşlarında olduğunu söyledi.



Amerikan gazetesi The New York Times'a göre Rusya, Kursk bölgesinde karşı saldırı için 50 bin askerden oluşan bir grup topladı. Kuzey Koreliler topçu saldırıları, temel piyade taktikleri ve en önemlisi siper temizleme konusunda eğitiliyor.

