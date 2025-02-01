Kuzey Kore askerleri cepheden çekildi: "İki haftadır görülmediler"

merikan basını Kuzey Kore askerlerinin iki haftadır cephede görülmediğini yazdı.

İddia, Ukraynalı ve Amerikalı askeri ve istihbarat yetkililerine dayandırıldı.

YARI YARIYA AZALDILAR

Kuzey Kore, Kasım'da Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker göndermişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski, cephedeki Kuzey Kore askerlerinin sayısının üç ay içinde yarı yarıya azaldığını söyledi.

Ukrayna askerleri, Kuzey Kore askerlerini cesur savaşçılar olarak niteliyor. Ancak cephede, organisyonsuzluk ve Rus birlikleriyle uyumsuzluk nedeniyle ağır kayıplar verdikleri belirtiliyor.

KUZEY KORE ASKERLERİ ÖN CEPHEYE SÜRÜLÜYOR

Kuzey Kore askerlerinin çoğunun iyi eğitimli özel kuvvet askeri olduğuna, Rusların onları piyade gibi ön cepheye sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Askerlerin, mayınlı alanda Ukrayna'nın ağır ateşi karşısında ağır kayıplar verdiği ifade ediliyor.

"EĞİTİLİP YENİDEN CEPHEYE GÖNDERİLECEKLER"

Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore askerlerinin cephe hattından çekilmesi kararının kalıcı olmayabileceğini söyledi.

Kuzey Kore askerlerinin, eğitimden geçirilerek ya da kayıpları azaltacak şekilde yeniden cepheye sürülebileceği belirtildi.

KUZEY KORE ASKERLERİ KURSK'TA

Rusya, Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna askerlerini püskürtmek için Kuzey Kore'den asker kabul etmişti.

Ancak Rus güçleri, Kuzey Kore askerinin desteğine rağmen Ukrayna'nın işgal ettiği toprakların yaklaşık yarısını geri alabildi.

EKİPMAN DA GÖNDERİYORLAR

Kuzey Kore, Rusya'ya milyonlarca top mermisi de sağlıyor. Batılı istihbarata göre Kuzey Kore'nin gönderdiği top mermileri, Rusya'nın kullandığı günlük mühimmatın yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Rusya da Kuzey Kore'ye petrol, gıda ve silah modernizasyonu sağlıyor.

