Kuzey Kore askerleri Rusya'da: ABD'den yeni açıklama

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD hükümetinden konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Düzenlediği rutin basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Kuzey Kore'nin gönderdiği az sayıda askerin halihazırda Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesinde bulunduğunu söyledi.



"Bulgular, Kursk Oblastı'nda az sayıda Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve birkaç bin askerin daha neredeyse orada olduğunu ya da yakın zamanda oraya gideceğini gösteriyor" diyen Ryder, "Şu anda geri kalan askerler doğuda eğitim görüyorlar, ancak bir noktada bu yöne doğru (Kursk Oblastı) hareket etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"ASKERLERİN NASIL KULLANILACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL"



Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya ne tür bir muharebe kabiliyeti kazandıracağı konusunda kesin yorum yapmaktan kaçınan Ryder, bu askerlerin "bir tür piyade rolünde" kullanılacağına dair işaretler olduğunu ifade etti. "Bu güçleri Ukraynalılara karşı savaşta kullanma ya da en azından Kursk bölgesinde Ukraynalılara karşı savaş operasyonlarını destekleme amacıyla kullanma niyetinde olduklarından endişe ediyoruz" diyen Ryder, "Şu an itibariyle Rusların ve Kuzey Korelilerin bu güçleri tam olarak nasıl kullanacakları henüz belli değil" değerlendirmesinde bulundu.