Kuzey Kore askerleri sınırı geçti: Seul uyarı ateşi açtı

İki hafta içinde ikinci kez Kuzey Kore askerleri Güney ile çeşitli propaganda eylemlerine sahne olan sınır geçti. Güney Kore, Kuzey Kore askerlerinin sınırı geçtiğini ancak uyarı ateşi açıldıktan sonra geri çekildiğini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır yakınlarında meydana gelen mayın patlamalarında çok sayıda Kuzey Koreli askerin de yaralandığını belirterek, iki Kore arasındaki ilişkiler dibe vururken Pyongyang'ın kısa süre önce mayınları temizlemek ve mayın döşemek üzere bölgeye asker gönderdiğini söyledi.
İKİ KORE ARASI SAVAŞ
1950-1953 yılları arasındaki çatışma ateşkesle sonuçlandığı için iki ülke teknik olarak savaş halinde. Yarımadayı ayıran "Askerden Arındırılmış Bölge" halihazırda dünyanın en yoğun mayınlı bölgelerinden biri.
Ancak Seul ordusu, Kuzey Kore'nin daha fazla kara mayını döşeyerek, taktik yolları güçlendirerek ve tanksavar bariyerleri gibi görünen şeyler ekleyerek bunu güçlendirmek için harekete geçtiğini söyledi.
EN AZ 20 ASKER YARALANDI
Ordu, salı günü gerçekleşen ihlalin kazara olduğuna inandığını ve gerçekleşen olaya iş aletleri taşıyan yaklaşık 20 ila 30 Kuzey Koreli askerin karıştığını açıkladı.
Bir ordu yetkilisi, "Düzinelerce Kuzey Kore askeri bugün Askeri Sınır Çizgisini geçti ve uyarı ateşi açıldıktan sonra kuzeye doğru geri çekildi" dedi.
Yetkili, sınırda görevli Kuzey Kore askerlerinin "tekrarlanan mayın patlaması olaylarından çok sayıda kayıp" verdiğini ancak "operasyonlara pervasızca devam ediyor gibi göründüklerini" söyledi.
PUTİN KUZEY KORE'YE GİDİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü Pyongyang'ı ziyaret edecek olması, Seul'de endişeye yol açtı.
Güney Kore, Kuzey'i yeni başlayan uydu programına yardım karşılığında Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya silah göndermekle suçluyor.
UZLAŞMA YOK
Bu ayın başlarında yaklaşık 20 Kuzey Kore askeri, sınırın "ağaçlarla kaplı" bir bölümünde iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisini geçti ve Seul ordusu bu geçişi kaza olarak değerlendirdi.
Bu geçiş, Kuzey Kore'nin güneye doğru binden fazla çöp yüklü balon gönderdiği sırada gerçekleşti; bunun, aktivistler tarafından kuzeye gönderilen Pyongyang karşıtı propaganda taşıyan balonlara bir yanıt olduğu belirtildi.
Güney Kore hükümeti de 2018'de imzalanan gerginliği azaltıcı bir askeri anlaşmayı askıya alarak sınır boyunca hoparlörle propaganda yayınlarını yeniden başlatınca Kuzey, Seul'ü "yeni bir kriz" yarattığı konusunda uyardı.
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