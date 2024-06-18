Kuzey Kore askerleri sınırı geçti: Seul uyarı ateşi açtı

İki hafta içinde ikinci kez Kuzey Kore askerleri Güney ile çeşitli propaganda eylemlerine sahne olan sınır geçti. Güney Kore, Kuzey Kore askerlerinin sınırı geçtiğini ancak uyarı ateşi açıldıktan sonra geri çekildiğini açıkladı.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır yakınlarında meydana gelen mayın patlamalarında çok sayıda Kuzey Koreli askerin de yaralandığını belirterek, iki Kore arasındaki ilişkiler dibe vururken Pyongyang'ın kısa süre önce mayınları temizlemek ve mayın döşemek üzere bölgeye asker gönderdiğini söyledi.

İKİ KORE ARASI SAVAŞ



1950-1953 yılları arasındaki çatışma ateşkesle sonuçlandığı için iki ülke teknik olarak savaş halinde. Yarımadayı ayıran "Askerden Arındırılmış Bölge" halihazırda dünyanın en yoğun mayınlı bölgelerinden biri.



Ancak Seul ordusu, Kuzey Kore'nin daha fazla kara mayını döşeyerek, taktik yolları güçlendirerek ve tanksavar bariyerleri gibi görünen şeyler ekleyerek bunu güçlendirmek için harekete geçtiğini söyledi.