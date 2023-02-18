Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakan Yardımcısı İno Toşiro, basına yaptığı açıklamada, ABD ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden uzun menzilli balistik füze fırlatıldığını teyit etti.



Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Ordumuz, ABD ile yakın işbirliği halinde tam hazırlık durumunu korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Denemenin, dün Güney Kore'nin gelecek hafta içinde ABD ile ortak tatbikat düzenleyeceği planını, duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.



2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana ikinci olarak kayda geçti.