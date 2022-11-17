Kuzey Kore balistik füze fırlattı

İlişkili Haberler Kuzey Kore, füze denemelerini "savunma amaçlı" yaptığını iddia etti

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey'in fırlatma işlemini 10.48'de doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden gerçekleştirdiği bilgisi verildi.



İlgili açıklamada, ABD ile yakın koordinasyon içinde askeri hazırlık yapılırken Kuzey Kore'ye yönelik gözlemin artırıldığı vurgulandı.



Söz konusu fırlatma, Kuzey Kore'nin son 8 gün içinde yaptığı ilk balistik füze denemesi olarak kayda geçti.



Kuzey Kore, daha önce, testlerden bazılarının Güney Kore ve ABD hedeflerine yönelik nükleer saldırı simülasyonları olduğunu bildirmişti.

Pyongyang yönetimi bu yıl 33. kez füze denemesi yapmış oldu.

GEÇEN HAFTA DA FIRLATTI

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Geçtiğimiz çarşamba fırlatılan füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.



Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), söz konusu füzenin düştüğü bölgede hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü bildirdi.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.

