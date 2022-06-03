Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun başına geçti

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyada silahsızlanma anlaşmaları imzalamayı amaçlayan silahsızlanma grubunun başkanlığını Kuzey Kore devraldı.



2022 yılının başından bu yana 6'sı kıtalararası olmak üzere 23 balistik füze deneyen Kuzey Kore’nin BM Silahsızlanma grubunun başkanlığına geçmesi ise büyük eleştirilere yol açtı.



Bir dizi sivil toplum kuruluşu, ülkeleri odadan çıkmaya çağırırken, bunun yaygın bir diplomatik protesto biçimi olduğu aktarıldı.



Üye ülkeler ise geçtiğimiz gün düzenlenen oturuma katılırken, bazı ülkeler yalnızca alt düzey temsilciler gönderdi.



Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'in komşuları Güney Kore ve Japonya'yı ziyaretinin hemen ardından geçtiğimiz hafta birkaç füze denemesi yapmıştı.



BM, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah denemelerini yasaklamış ve önceki testlerin ardından katı yaptırımlar uygulamıştı.



Cenevre'deki BM merkezinde yılda üç kez düzenlenen Silahsızlanma Konferansı, dünyanın silah ve nükleer anlaşmaları müzakere eden tek kalıcı, çok taraflı organıdır.



Genel amacı nükleer silahlanma yarışını sona erdirmek ve nükleer savaşı önlemek olan grup 1996'dan beri herhangi bir kayda değer anlaşma üretemedi.



AÇILIŞ OTURUMUNDA KINAMA BİLDİRİSİ



Kuzey Kore’nin en az önümüzdeki üç hafta foruma başkanlık edeceği belirtilirken, açılış oturumunda, çoğu Pyongyang'a karşı yaptırım uygulayan Batılı devletler, Kuzey Kore'nin bu yılki saldırganlığını kınayan ortak bir bildiri yayınladı.



Avustralya'nın adına toplantıya katılan büyükelçisi, "Kuzey Kore’nin Silahsızlanma Konferansı'nın değerini ciddi şekilde baltalamaya devam eden pervasız eylemlerinden ciddi endişe duyuyoruz" dedi.



Toplantıda Kuzey Kore'nin büyükelçisi yapılan açıklamaları ve eleştirileri not ettiğini söyledi.



Büyükelçi, ulusunun militarizasyonunu gerektiren kendini savunma iddialarını yinelerken küresel silahsızlanmaya katkıda bulunmaya kararlı olduğunu söyledi.