Kuzey Kore desteği üçe katladı: 30 bin asker daha savaşa gidiyor

Kuzey Kore’nin, Rusya’ya destek amacıyla cephe hattında savaşan asker sayısını üç katına çıkararak 30 bin askere kadar çıkarmayı planladığı bildirildi. Bu bilgi, Ukrayna istihbaratı tarafından kamuoyuna duyuruldu.



Moskova'nın savaşta daha da cesaretlenerek iki cephede saldırılarını artırdığı bir dönemde, Rus lider Vladimir Putin’in ordusuna komşusu Kuzey Kore’den destek geleceği öne sürülüyor.



Ukrayna’nın Kursk bölgesine Kasım ayında düzenlediği saldırıyı püskürtmek için kasım ayında 11 bin Kuzey Koreli asker cepheye gönderilmişti. Batılı yetkililere göre, bu askerlerin yaklaşık 4 bini öldü ya da yaralandı.



DOĞRUDAN ÇATIŞMALARA KATILACAKLAR



Ukrayna istihbaratına göre, yeni gönderilecek Kuzey Koreli askerlerin Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında "doğrudan çatışmalara" katılmaları yüksek olasılık.



Raporda, bu askerlerin “Rus birliklerini takviye etmek, özellikle büyük çaplı saldırılar sırasında Rus muharip birliklerine entegre olmak” amacıyla cephede görev alacağı vurgulanıyor.



CNN’in aktardığına göre, Rusya'nın bu birlikler için gerekli teçhizat, silah ve mühimmatı sağlama kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.



RUS ASKERİ UÇAKLARI HAZIRLANIYOR



Ukrayna istihbaratı ayrıca Rus askeri uçaklarının asker taşıyabilecek şekilde yeniden düzenlendiğine dair kanıtlar olduğunu bildiriyor. Geçtiğimiz yıl Kuzey Koreli askerlerin taşınmasında kullanılan bir geminin yeniden bir Rus limanına getirildiği de belirtildi.



Güney Kore istihbaratına göre ise Kuzey Kore, Kursk bölgesine bin mayın temizleyici ve 5 bin askeri inşaat işçisi göndermeye hazırlanıyor.



Geçen ay Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen üst düzey Rus güvenlik yetkilisi Sergey Şoygu, Kim’in savaşta ağır hasar alan bölgelerin yeniden inşasında görev almak üzere 6 bin kişilik askeri personel gönderme kararı aldığını açıklamıştı.